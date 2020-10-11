زعيم الديمقراطيين يدعو باريت للبقاء خارج أي قرارات حول الرعاية الصحية والانتخابات

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومير المرشحة لعضوية المحكمة العليا أمي كوني باريت، للامتناع عن إصدار أي قرارات بشأن قانون الرعاية الصحية والانتخابات.

وقال شومير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن باريت في حال المصادقة على توليها المنصب في المحكمة العليا، يجب عليها البقاء خارج أي قضايا تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة أو النظر المرتقب في الطعن بقانون الرعاية الصحية "Obamacare" الذي تم تبنيه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

واعتبر شومير أن مبادئ الأخلاق القانونية يجب أن تنص على تنحي باريت خلال النظر في مثل هذه القضايا.

وفي وقت سابق من اليوم تعهدت باريت التي اختارها الرئيس دونالد ترامب خلفا للبرالية الراحلة روث بيدر غينزبورغ، بإصدار قراراتها بناء على القانون وليس آرائها الشخصية.

ومن المتوقع أن تبدأ يوم غد الاثنين جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون حول ترشيح باريت، المعروفة بآرائها المحافظة.

المصدر: وكالات