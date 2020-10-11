بريطانيا تسجل 65 وفاة و12872 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، نزولا من 15166 حالة أمس، و65 وفاة.

وتشهد بريطانيا، التي سجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا، ارتفاعا في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات.

ورغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وسبل العيش، تبنت الحكومة استراتيجية فرض إجراءات العزل العام محليا لمحاولة احتواء الفيروس، لكن منتقديها يقولون إنه لا يوجد دليل يذكر على نجاح هذا النهج.

المصدر: "رويترز"