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وزير خارجية أرمينيا يلتقي رؤساء مجموعة مينسك في موسكو

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وزير خارجية أرمينيا يلتقي رؤساء مجموعة مينسك في موسكو
Reuters وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الأرمني، زهراب مناتساكانيان
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية اليوم الأحد، أن الوزير زهراب مناتساكانيان سيلتقي في موسكو رؤساء مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث الوضع في قره باغ.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنا نغداليان لوكالة "تاس" الروسية إن "وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان سيلتقي في 12 أكتوبر بإطار زيارته الرسمية إلى موسكو رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن مؤخرا أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة المترئسة مجموعة مينسك، ستجري محادثات حول قره باغ في جنيف 8 أكتوبر، وفي موسكو 12 منه.

المصدر: تاس

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