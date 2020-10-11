بالفيديو.. حاخام إسرائيلي بارز مصاب بكورونا يفقد وعيه في فعالية شعبية

في انتهاك جديد يتعلق بعدم التزام اليهود الأرثوذوكس في إسرائيل بالتوجيهات الصحية، أشارت وسائل الإعلام إلى حاخام بارز حضر فعالية شعبية رغم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطع فيديو قصيرا يظهر الحاخام خائيم كانيفسكي (92 عاما) الذي يتزعم الفرع الليتواني الحاسيديمي لليهودية الأرثدوكسية في البلاد، وهو يحضر فعالية بثت على الهواء ويفقد وعيه.

ישראל היום פרסמו סרטון של הרב קנייבסקי מתמוטט לתוך הכיסא. בן 92, במקום לשכה לנוח מתזזים אותו כמו טירון. חראם. pic.twitter.com/DIO5tIsjUr — Eliran Malki ▪️ אלירן מלכי (@eliranmalki) October 11, 2020

المصدر: تايمز أوف إسرائيل