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بالفيديو.. حاخام إسرائيلي بارز مصاب بكورونا يفقد وعيه في فعالية شعبية

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بالفيديو.. حاخام إسرائيلي بارز مصاب بكورونا يفقد وعيه في فعالية شعبية
Reuters Ronen Zvulun
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في انتهاك جديد يتعلق بعدم التزام اليهود الأرثوذوكس في إسرائيل بالتوجيهات الصحية، أشارت وسائل الإعلام إلى حاخام بارز حضر فعالية شعبية رغم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطع فيديو قصيرا يظهر الحاخام خائيم كانيفسكي (92 عاما) الذي يتزعم الفرع الليتواني الحاسيديمي لليهودية الأرثدوكسية في البلاد، وهو يحضر فعالية بثت على الهواء ويفقد وعيه.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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