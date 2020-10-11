يريفان ترفض اتهامات باكو باستهداف قرى أذرية

نفت وزارة الدفاع الأرمنية اتهامات أذربيجان بقصف قرى أذرية من أراضي قره باغ.

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وقالت شوشان ستيبانيان الناطقة باسم وزير الدفاع الأرمني: "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة. جيش الدفاع التابع لـ"جمهورية قره باغ" ملتزم بوقف إطلاق النار".

وأفاد المكتب الإعلامي لقوات قره باغ بأنها أحبطت محاولة لقوات الجيش الأذربيجاني مهاجمة مواقعها شمال شرقي خط الجبهة.

كما أوردت سلطات الجمهورية غير المعترف بها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن القوات الأذربيجانية استهدفت بقصف صاروخي مدينة مارتوني "ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين وإلحاق أضرار بالمنازل".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قوات أرمينيا تقصف اليوم الأحد، عددا من القرى في أذربيجان.

وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن توجيه سلاح الجو الأذربيجاني ضربات إلى فوج خاص لقوات المدفعية الأرمنية، ما كبده خسائر فادحة.

والأحد، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أرمينيا بتوجيه ضربة صاروخية لمدينة كنجة، ثانية مدن أذربيجان، في انتهاك للهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها إثر مشاورات وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في موسكو بمبادرة من روسيا.

المصدر: إنترفاكس