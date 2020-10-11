 
مباشر
عاجل
العاهل البحريني: تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية

بيلاروس: اعتقال العشرات من نشطاء وأنصار المعارضة في شوارع مينسك

أخبار العالم

بيلاروس: اعتقال العشرات من نشطاء وأنصار المعارضة في شوارع مينسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owyn

اعتقلت الأجهزة الأمنية في بيلاروس، اليوم الأحد ما لا يقل عن 67 شخصا من أنصار المعارضة، بالإضافة إلى صحفيين كانوا يغطون المظاهرات في مينسك ومدن أخرى في البلاد.

وقام مركز "فيسنا" لحقوق الإنسان، غير المسجل لدى السلطات البيلاروسية، بنشر، قائمة بأسماء 67 شخصا تم اعتقالهم، على موقعه في الإنترنت.

وذكر المركز، أن أكثر من نصفهم 35 شخصا، هم من الصحفيين والمصورين الصحفيين الذين غطوا احتجاجات المعارضة.

وضمن الموقوفين، كانت مجموعة من مراسلي "تاس": ناتاليا فيدوسينكو، ويوري شمشور، وغافريل غريغوروف وفاليري ستيبتشينكوف، الذين أطلق سراحهم بعد فترة وجيزة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا