بيلاروس: اعتقال العشرات من نشطاء وأنصار المعارضة في شوارع مينسك

اعتقلت الأجهزة الأمنية في بيلاروس، اليوم الأحد ما لا يقل عن 67 شخصا من أنصار المعارضة، بالإضافة إلى صحفيين كانوا يغطون المظاهرات في مينسك ومدن أخرى في البلاد.

وقام مركز "فيسنا" لحقوق الإنسان، غير المسجل لدى السلطات البيلاروسية، بنشر، قائمة بأسماء 67 شخصا تم اعتقالهم، على موقعه في الإنترنت.

وذكر المركز، أن أكثر من نصفهم 35 شخصا، هم من الصحفيين والمصورين الصحفيين الذين غطوا احتجاجات المعارضة.

وضمن الموقوفين، كانت مجموعة من مراسلي "تاس": ناتاليا فيدوسينكو، ويوري شمشور، وغافريل غريغوروف وفاليري ستيبتشينكوف، الذين أطلق سراحهم بعد فترة وجيزة.

المصدر: تاس