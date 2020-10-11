اللجنة المركزية للانتخابات في طاجيكستان تعتبر الانتخابات قد تمت

قال بختيار خودورزودا، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات في طاجيكستان، إنه يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم في الجمهورية، قد تمت بالفعل.

وذكر أن نسبة مشاركة الناخبين، تجاوزت في الساعة 15:00 (13:00 بتوقيت موسكو) حد الـ50٪ المطلوبة، وبلغت 70.7٪.

وأضاف رئيس اللجنة: "وفقا لمعطيات اللجنة، حتى الساعة 15:00، أدلى 3495215 ناخبا بأصواتهم في جميع مراكز الاقتراع في الجمهورية، وهو ما يمثل 70.7٪ من عدد الناخبين المدرجين في القائمة". وأكد خودورزودا، أنه تم تهيئة كل الظروف اللازمة للانتخابات.

وتشهد طاجيكستان اليوم انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 5 مرشحين، وسط توقعات بأن يحتفظ الرئيس الحالي إمام علي رحمون بمنصبه.

وتعتبر الانتخابات قد تمت، إذا شارك فيها أكثر من 50٪ من الناخبين المشمولين بالقوائم. والفائز هو المرشح الذي يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية في 12 أكتوبر، والنتائج النهائية في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد الاقتراع.

المصدر: تاس