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حزب العمال: جونسون فقد السيطرة على أزمة وباء كورونا

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حزب العمال: جونسون فقد السيطرة على أزمة وباء كورونا
Reuters
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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أعلن جوناثان رينولدز مسؤول سياسات التقاعد في حزب العمال البريطاني الأحد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يعد يتحكم في أزمة وباء كورونا.

وأوضح، في حديثه لقناة "سكاي نيوز"، أن الاكتفاء بتشديد القيود الصحية، رغم ضرورتها، غير كاف لمواجهة الوضع، ومن الضروري توفير المزيد من المساعدات المالية.

حزب العمال: جونسون فقد السيطرة على أزمة وباء كوروناجوناثان رينولدز مسؤول سياسات التقاعد في حزب العمال البريطاني

تأتي تصريحات رينولدز عشية الشروع في تنفيذ تدابير جديدة ضمن القيود الصحية لمواجهة الوباء دون فتح نقاش مع الشركاء السياسيين والرأي العام بشأنها في وقت يتصاعد فيه التململ الشعبي، لاسيما في شمال إنجلترا، على حد قوله.

وينتظر أن يدلي رئيس الوزراء البريطاني بكلمة غدا الاثنين بشأن مكافحة الوباء بالتزامن مع انطلاق تنفيذ التدابير الجديدة التي لا تعتمد الإغلاق الشامل كما حدث في الربيع الماضي بل تكيف تعاطيها مع الوباء حسب ضرورات البقعة أو المنطقة الموبوءة.

 المصدر: رويترز

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