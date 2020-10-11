باشينيان يدعو للاعتراف بحق قره باغ في تقرير المصير

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق قره باغ في تقرير المصير.

وكتب باشينيان، على صفحته في "فيسبوك": "يجب على العالم أن يعترف بحق آرتساخ (الاسم الأرمني لمنطقة قره باغ) في تقرير المصير. وإذا لم تفعل الحكومات والبرلمانات ذلك، فيمكن للشعوب والأفراد والمنظمات القيام بذلك. يجب أن تظهر حركة عالمية، توحد هؤلاء الأفراد والشعوب والمنظمات".

ونشر باشينيان، صورا من فعاليات دعم قره باغ التي تقوم بتنظيمها الجاليات الأرمنية في مختلف البلدان.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أرمن العالم بأسره يظهرون في هذه الأيام، قوة التوحيد. وقال: "يجب أن تصبح هذه الحركة جذابة لممثلي الدول الأخرى، التي تعارض العنف والفساد والإرهاب، وتكافح من أجل انتصار العدالة والحرية والمحبة".

المصدر: نوفوستي