طاجيكستان تشهد انتخابات رئاسية

تشهد طاجكستان اليوم انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 5 مرشحين، وسط توقعات بأن يحتفظ الرئيس الحالي إمام علي رحمون بمنصبه.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 3375 أبوابها صباح اليوم الأحد على أن يستمر التصويت حتى السابعة مساء (بتوقيت موسكو).

ووفقا للجنة المركزية للانتخابات، فإن أكثر من 4.9 مليون شخص يملكون حق التصويت.

وتؤكد السلطات، أنها اتخذت كل التدابير اللازمة، لحماية الناخبين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد تم تجهيز مراكز الاقتراع، بالمطهرات والقفازات والكمامات الطبية في جميع المناطق. وسيتم قياس درجة حرارة كل شخص قبل دخول مركز الاقتراع.

ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس الدولة ومن بينهم الرئيس الحالي إمام علي رحمون، الذي تم ترشيحه من قبل النقابات العمالية المستقلة واتحاد الشباب والحزب الديمقراطي الشعبي في طاجيكستان، إضافة إلى رستم لطيف زودا المرشح من قبل الزراعيين، وعبدالحليم غافور زودا، المرشح من قبل الاشتراكيين، ورستم رحمت زودا من حزب الإصلاح الاقتصادي، وميروج عبداللايف المرشح من قبل الشيوعيين.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات، أنه تم فتح 39 مركز اقتراع في 29 دولة، للتصويت في الخارج.

وتعتبر الانتخابات قد تمت، إذا شارك فيها أكثر من 50٪ من الناخبين المشمولين بالقوائم. والفائز هو المرشح الذي يحصل على أكثر من 50٪ من الأصوات. وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية في 12 أكتوبر، والنتائج النهائية في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد الاقتراع.

المصدر: تاس