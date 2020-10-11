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بنغلادش.. اغتصاب جماعي لفتاة في بيتها ونساء البلاد ينتفضن

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بنغلادش.. اغتصاب جماعي لفتاة في بيتها ونساء البلاد ينتفضن
Reuters
احتجاجات نسوية في بنغلادش تنديدا بتفشي ظاهرة الاغتصاب. الصورة: أرشيف.
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عبرت النساء البنغاليات أمام مقر البرلمان في العاصمة دكا عن استيائهن الشديد من تفشي ظاهرة الاغتصاب المتكررة في البلاد مطالبات بالقصاص من المجرمين.

يأتي تجمع الآلاف منهن في محيط الهيئة التشريعية بعد حدوث اغتصاب جماعي لفتاة في بيتها، في إحدى قرى مقاطعة نواكالي، وثقته الشرطة، وكان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. واعتقلت الشرطة 4 من المشتبه فيهم المشاركة في هذا الاعتداء والذين ينسب لهم تهديهم الضحية بالقتل في حال إبلاغ أجهزة الأمن بالاعتداء عليها.

غير أن بث جهات مجهولة فيديو لعملية الاغتصاب على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى انكشاف الجريمة وإثارة غضب شعبي واسع النطاق في البلاد.

وسجلت المنظمة الحقوقية البنغالية "إين أو ساليش كيندرا" 975 حالة اغتصاب في بنغلادش بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري دون ذكر الحالات غير المصرح بها.

ويعتقد العديد من البنغاليين أن تفشي جرائم الاغتصاب في بلادهم سببه تراخي السلطات في تسليط العقاب اللائق على المجرمين.

 

المصدر: وسائل إعلام عربية وبنغالية.

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