بدء انتخابات الرئيس الجديد للأتراك في شمال قبرص

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، لانتخاب زعيم جديد للقبارصة الأتراك.

ويستمر التصويت حتى الساعة 18:00، وستعلن نتائجه بعد الساعة 22:00. ومن المتوقع أن يكون إقبال الناخبين أقل من المعتاد، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس 11 مرشحا، على منصب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، التي تعترف بها أنقرة فقط. وتتضمن القائمة، الرئيس الحالي مصطفى أكينجي، وارسين تتار رئيس الوزراء وزعيم حزب الوحدة الوطنية الحاكم، وزعيم الحزب الجمهوري التركي ورئيس الوزراء السابق توفان إرهورمان، ووزير الخارجية وزعيم حزب الشعب قدريت أوزرساي الذي ترك منصب نائب رئيس الوزراء هذا الأسبوع، وكذلك الزعيم السابق للحزب الديمقراطي سردار دنكتاش - نجل أول رئيس لجمهورية شمال قبرص التركية رؤوف دنكتاش (1924-2012)، وغيرهم.

وللفوز بمنصب رئيس الجمهورية، يجب الحصول على 50٪ من الأصوات، بالإضافة إلى صوت واحد. وفي حال عدم فوز أي مرشح، سيتم تنظيم جولة اقتراع ثانية في 18 أكتوبر.

المصدر: تاس