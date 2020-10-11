مستشار بايدن: لن نستخدم حلفاءنا كـ"مضرب حماية"

أكد بريان ماكيون، المستشار لشؤون السياسة الخارجية للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الأخير لن يعامل حلفاء واشنطن كمصدر للدخل، بل سيكرمهم وسيعزز الشراكة معهم.

واتهم ماكيون، في حديث لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الرئيس دونالد ترامب بمعاملة الحلفاء مثل "مضرب الحماية" ، قائلا إن بايدن سيتعامل مع المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة مع سيئول بشأن تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا "بشكل مختلف" و"لن نستخدمها كعصا ضد حليفنا".

وتأتي تصريحات مستشار بايدن وسط طريق مسدود في مفاوضات تقاسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية بين سيئول وواشنطن، حيث عرضت سيئول زيادة تقاسم التكلفة بنسبة تصل إلى 13% من 870 مليون دولار أمريكي دفعتها بموجب اتفاقية العام الماضي.

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من ناحية أخرى، يقال إن واشنطن تطالب بزيادة قدرها 50% إلى 1,3 مليار دولار، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن الرئيس ترامب ربما طلب ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا من كوريا الجنوبية، كما هدد بالانسحاب أو تقليل عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

واعتبر ماكيون أن ترامب الذي وصف سيئول بـ"الراكب المجاني"، لا يفهم علاقة التحالف القائم بين كوريا والولايات المتحدة، وأنه "لا يفهم حقا كيف تعمل هذه التحالفات والتضحية التي قدمها جنودنا والجنود الكوريون الجنوبيون خلال الحرب (الكورية) أو تاريخ بلادنا أو العلاقات الشعبية القوية".

وأضاف ماكيون: "يعامل ترامب حلفاء الولايات المتحدة على أنهم مصدر دخل.. لقد تعامل مع تحالفاتنا في كل من أوروبا وآسيا... كما لو كانت بمثابة مضرب حماية، وليس شراكة بين دولتين أو أكثر ملتزمتين بمعاهدة وتاريخ مشترك طويل".

المصدر: "يونهاب"