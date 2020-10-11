سلطات بيشكيك تعلن استقرار الوضع في المدينة

قال مصدر في قيادة مدينة بيشكيك، إن الوضع في عاصمة قرغيزستان، حيث استمرت أعمال الشغب والاشتباكات بين أنصار مختلف القوى السياسية منذ 5 أكتوبر، استقر وبات تحت السيطرة.

وأضاف المصدر: "الوضع مستقر في المدينة في الوقت الحاضر، وهو تحت سيطرة رجال الأمن والشرطة وعناصر الجيش".

ووفقا له، فإن عدة آلاف من ممثلي الحرس الشعبي، يساعدون أيضا في الحفاظ على الانضباط والنظام العام.

وتابع المصدر القول: "في اليوم الأول لحظر التجول، لم تسجل مخالفات جدية في العاصمة".

وتم إعلان حالة الطوارئ في بيشكيك اعتبارا من 9 أكتوبر، بقرار من الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف.

ويسري حظر التجول في بيشكيك، من الساعة 9 ليلا حتى الساعة 5 صباحا.

المصدر: تاس