ليتوانيا.. انتخابات برلمانية تخيم عليها أزمة كورونا

يتوجه الناخبون في ليتوانيا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية، تعد تصويتا على الثقة في طريقة معالجة رئيس الوزراء سوليوس سكفيرنيليس لأزمة فيروس كورونا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوي حزب المزارعين والخضر الوسطي الذي يقود الائتلاف الحاكم بزعامة سكفيرنيليس مع حزب اتحاد الوطن الذي ينتمي ليمين الوسط الذي تمتد جذوره إلى حركة الاستقلال المناهضة للاتحاد السوفيتي في الثمانينات.

ولا مفر من اللجوء لتحالف جديد مع تمتع كل من الحزبين بنسبة تأييد تبلغ 15 في المئة ووجود 15 حزبا آخر في المنافسة ولكن تشكيلة هذا التحالف غير مؤكدة. ويشعر كثيرون في ليتوانيا التي يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة باستياء من التفاوت في الدخل على الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي حققته ليتوانيا في السنوات الأخيرة.

وسجلت ليتوانيا رقما قياسيا يوم السبت في حالات الإصابة الجديدة بكورونا بلغ 205 حالات ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 8714 حالة إضافة إلى 103 حالات وفاة.

ومن المتوقع ظهور النتائج نحو الساعة 2100 بتوقيت غرينيتش اليوم الأحد.

المصدر: "رويترز"