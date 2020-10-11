أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مدينة كنجة ويريفان تنفي

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن مدينة كنجة التي تعد ثاني أكبر المدن في الجمهورية، تعرضت لإطلاق نار من أراضي أرمينيا.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "تتعرض مدينة كنجة للقصف من منطقة بيرد في أرمينيا".

من جانبها، أفادت النيابة العامة الأذربيجانية، اليوم الأحد، بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون، نتيجة الهجمات الصاروخية على كنجة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الهجوم الصاروخي، وقع في قرابة الساعة 02:00 (بالتوقيت المحلي ، 01:00 بتوقيت موسكو) من يوم 11 أكتوبر. وذكرت النيابة العامة، أن مسافة كبيرة تفصل مدينة كنجة عن الجبهة. ونوهت بأن قذيفة صاروخية أصابت مبنى سكنيا في وسط المدينة، مما تسبب بتدميره بالكامل وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية، أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال 17 مصابا من تحت الأنقاض.

لكن السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، نفت ما ذكرته سلطات باكو، بشأن قصف مدينة كنجة من أراضي أرمينيا.

وقالت ستيبانيان: "هذه معلومات مضللة".

المصدر: وكالات