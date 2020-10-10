مسؤول إيراني: أمريكا لم تعد قوة عظمى

كشف مسؤول إيراني كبير بالحرس الثوري اليوم أن هناك عددا لا بأس به من الشخصيات في إسرائيل "ترغب بالتعاون مع ايران"، مهاجما الولايات المتحدة التي قال إنها لم تعد دولة عظمى.

وقال محمد رضى نقدي نائب منسق قائد الحرس الثوري في حديث تلفزيوني أمس السبت، إن "هناك الكثير من الشخصيات في النظام الصهيوني لديهم دوافع كثيرة للتعاون مع إيران".

وأضاف مهاجما واشنطن: "أمريكا لم تعد قوة عظمى"، وتابع: "أرادوا تدمير الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل 41 عاما وفشلوا، أرادوا تدمير حزب الله قبل 30 عاما وفشلوا، حاولوا تدمير حماس قبل 20 عاما وفشلوا. أيضا حاولوا إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد قبل 9 سنوات وفشلت خطتهم... أيضا قبل خمس سنوات مع الحشد الشعبي في العراق".

وختم: "أمريكا لا تستطيع قتال قوى صغيرة، فما بالك بقتالها قوة عظمى مثل إيران؟".

المصدر: وكالات