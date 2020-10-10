طالبان: شعرنا بالقلق بعد خبر إصابة ترامب بكورونا

أكد متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، أن خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، أشعر الحركة بالقلق.

إقرأ المزيد

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن القيادي البارز في الحركة ذبيح الله مجاهد قوله: "عندما سمعنا أن نتائج فحص ترامب كانت إيجابية شعرنا بالقلق على صحته، لكن يبدو أنه يتحسن".

وكان ترامب وصف إصابته بفيروس كورونا بأنها "نعمة من الله"، متعهدا بتوفير العلاجات التجريبية مجانا لكل الأمريكيين.

المصدر: RT