إعصار دلتا يقطع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون نسمة في لويزيانا الأمريكية

استيقظ نصف مليون نسمة من سكان لويزيانا الأمريكية يوم السبت على انقطاع الكهرباء بعد أن اجتاح الإعصار دلتا الولاية.

وبقي حوالي 575 ألف عميل في جميع أنحاء لويزيانا بدون كهرباء، بانخفاض عن 600 ألف تقريبا، وفقا لموقع باور أوتيدج دوت يو.إس الذي يتتبع انقطاعات الكهرباء في الولايات المتحدة.

وزاد الإعصار من حجم الأضرار التي سببها سلفه لورا الأكثر قوة والذي حل بالمنطقة أواخر أغسطس.

المصدر: وكالات