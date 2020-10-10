قصف عنيف على عاصمة قره باغ ويريفان تتهم باكو بخرق الهدنة

أكد موفدنا إلى قره باغ اليوم السبت، تعرض ستيباناكيرت عاصمة الإقليم لقصف عنيف طال بلدتي شوشي وماتوني المحاذيتين.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأرمنية القصف، وخطوات أذربيجان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، الذي تم التوصل إليه فجر اليوم السبت في موسكو بين الجانبين وبرعاية روسية.

وحملت الوزارة باكو، المسؤولية كاملة عن تداعيات الوضع في المنطقة.

يذكر أنه سمع دوي انفجارين ضخمين في ستيباناكيرت عاصمة قره باغ، من دون معرفة الجهة التي تقف وراءهما، ولم يتم الإعلان عن ضحايا بشرية نتيجتهما حتى الآن.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

المصدر: RT