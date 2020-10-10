15166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء السبت، عن تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15166، بعد 13864 حالة سجلت الجمعة.

وأظهرت أحدث الأرقام اليومية، أن 81 شخصا توفوا بالفيروس في غضون 28 يوما.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، قد تستمر 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية من الفيروس.

المصدر: رويترز