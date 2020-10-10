دوي انفجارين في عاصمة قره باغ رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية نبأ سماع دوي انفجارين وسط ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في موسكو بين أرمينيا وأذربيجان.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل أخرى عن ماهية الانفجارين، أو سقوط ضحايا نتيجتهما.

وعقدت في العاصمة موسكو أمس الجمعة، مباحثات بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في نهاية المباحثات فجر السبت، توصل باكو ويريفان إلى اتفاق هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والجثث بين الطرفين.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

المصدر: "نوفوستي"