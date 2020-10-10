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جونسون: لندن ستبحث كافة سبل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

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جونسون: لندن ستبحث كافة سبل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
Reuters reuters
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المملكة المتحدة ستبحث كافة السبل لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي.

وشدد جونسون على أهمية إحراز تقدم في سد فجوات كبيرة في الأيام المقبلة، لاسيما في مجالات حصص الصيد البحري وتكافؤ الفرص، محددا 15 أكتوبر موعدا نهائيا لقمة الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق.

وأضاف أن "المملكة المتحدة مستعدة لإنهاء الفترة الانتقالية على الطريقة الأسترالية، إذا تعذر الاتفاق". 

وأفاد مكتب جونسون في داونينغ ستريت بأن المملكة المتحدة ملتزمة بالوصول الى اتفاق، بعد البحث في كل السبل.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على المزيد من التنازلات من لندن قبل الدخول في المرحلة النهائية من المفاوضات.

المصدر: وكالات

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