إيران.. إصابة مساعد الرئيس بفيروس كورونا

أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة اليوم السبت، أن نتيجة الفحوص أثبتت إصابته بكورونا.

وكتب نوبخت على "تويتر": "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعض الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتي بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء بقيت تحت المراقبة... حالتي الصحية جيدة بفضل الله، وأشكر كافة الأعزاء الذين سألوا عني وأرجو منكم الدعاء".

پس از یک هفته پرکار، با بروز برخی علائم برای پیگیری به یک مرکز درمانی مراجعه و پس از معاینه و دریافت پاسخ مثبت تست تشخیص #کرونا، به توصیه پزشکان و برای بررسی بیشتر، تحت نظر هستم. به لطف خدا حال عمومی‌ام مساعد است.

از همه عزیزانی که جویای احوالم بوده‌اند سپاسگزارم و ملتمس دعا — محمدباقر نوبخت (@MB_Nobakht) October 10, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين إلى 403950، منهم 4439 في حالة حرجة، مشيرة إلى ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.284.413

وأشارت، وأن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير.

وسجلت إيران إجمالي إصابات بكورونا بلغ 492372، و28098 وفاة.

المصدر: RT