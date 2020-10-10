إسبانيا والبرتغال تعلنان إجراءات عبر الحدود لتوفير الرعاية الصحية للسكان

أعلنت إسبانيا والبرتغال سلسلة إجراءات تستهدف تعزيز التعاون عبر الحدود، وتشمل إمكانية حصول السكان الذين يعيشون على طول الحدود بين البلدين على الرعاية والخدمات الاجتماعية بشكل أفضل.

وفي أعقاب قمة سنوية عقدت في غواردا بالبرتغال، أعلن رئيس وزراء إسبانيا ونظيره البرتغالي أنه سيتم إصدار بطاقة هوية جديدة ستسمح للعاملين على الجانب الآخر من الحدود بالحصول على الخدمات الصحية هناك.

ويستهدف هذا الإجراء مساعدة 1.6 مليون برتغالي و3.4 مليون إسباني يعيشون على جانبي الحدود التي تضم بعضا من أفقر المناطق في البلدين.

وقال أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال في مؤتمر صحفي، إن خدمات الإسعاف ستعمل عبر الحدود في البلدين حتى يمكن للمريض الحصول على الخدمة من أقرب سيارة سواء كان ذلك من البرتغال أو إسبانيا.

المصدر: "رويترز"