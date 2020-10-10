خطة عسكرية جديدة... طائرة دون طيار لكل جندي إسرائيلي

أفادت القناة العبرية "12"، بأن الجيش الإسرائيلي يتطلع في خطته المستقبلية لإضافة طائرة دون طيار لكل جندي.

وذكرت القناة أن من مميزات الطائرة الجديدة التي ستدخل الخدمة العسكرية، أنها خفيفة وسريعة ورخيصة الثمن، وتحلق في الجو لأكثر من ساعة، وأنه من شأن تلك الحوامة تغيير العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن كل جندي يستطيع إطلاق الطائرة بشكل شخصي لتمنحه المعلومات الاستخباراتية في الميدان، وتقدم صورة للوضع الاستخباراتي حيث يتم إطلاقها بسهولة من كبسولة خفيفة يحملها الجندي، أو عبر المدرعات أو طائرات الدرون أو القطع البحرية.

المصدر: القناة العبرية "12"