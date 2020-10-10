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بالصور.. البحرية التركية تدرب بحارة ليبيين تحت الماء

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بالصور.. البحرية التركية تدرب بحارة ليبيين تحت الماء
RT @tcsavunma
بالصور.. البحرية التركية تدرب جنودا ليبيين على الغوص
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، شروع قواتها البحرية في تدريب بحارة ليبيين على فنون الغوص، وذلك في دورة تأهيلية مدتها 6 أسابيع.

وفي تغريدة نشرتها السبت قالت وزارة الدفاع التركية: "نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين".

وأضافت: "يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الغوص.. سيستغرق التدريب 6 أسابيع في مدينة الخمس (تبعد حوالي 135 كم شرق مدينة طرابلس)"، وأرفقت التغريدة بصور ملتقطة للتدريبات.

المصدر: الأناضول

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