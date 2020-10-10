بالصور.. البحرية التركية تدرب بحارة ليبيين تحت الماء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، شروع قواتها البحرية في تدريب بحارة ليبيين على فنون الغوص، وذلك في دورة تأهيلية مدتها 6 أسابيع.

وفي تغريدة نشرتها السبت قالت وزارة الدفاع التركية: "نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين".

وأضافت: "يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الغوص.. سيستغرق التدريب 6 أسابيع في مدينة الخمس (تبعد حوالي 135 كم شرق مدينة طرابلس)"، وأرفقت التغريدة بصور ملتقطة للتدريبات.

Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek olan dalış eğitimleri veriyor. pic.twitter.com/TCaQrgWNxi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020

المصدر: الأناضول