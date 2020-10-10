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طهران وبكين تتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي ورفض "أحادية" واشنطن

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طهران وبكين تتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي ورفض
RT
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي
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اتفق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي اليوم السبت، على تعزيز العلاقات بين البلدين ورفض "النهج الأحادي" لواشنطن.

وكتب ظريف في تغريدة عقب لقائه يي: "لقد كانت محادثات مثمرة بمدينة تنغتشونغ الجميلة برفقة صديقي وانغ يي، تناولنا خلالها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران".

وأضاف أن الجانبين رفضا خلال اللقاء "أحادية الولايات المتحدة ومحاولاتها تأسيس عالم أحادي القطب"، كما اتفقا على "تعزيز العلاقات بين البلدين على مدى الـ25 سنة القادمة، والتنسيق الإقليمي، والمحافظة على الاتفاق النووي والتعاون بشأن لقاح كورونا".

المصدر: RT

 

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