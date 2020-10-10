تشاووش أوغلو: تركيا لن تدعم إلا القرارات التي تقبل بها أذربيجان في قره باغ

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت، عن دعم بلاده لقرار أذربيجان في ما يتعلق بالهدنة الإنسانية مع أرمينيا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تشاووش أوغلو تناول هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، مباحثات التهدئة بين باكو ويريفان حول إقليم قره باغ برعاية روسية، مشددا على أن "تركيا لن تدعم إلا القرارات التي تقبل بها أذربيجان" في هذا الإطار.

وعقدت في العاصمة موسكو أمس الجمعة، مباحثات بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في نهاية المباحثات فجر السبت، توصل باكو ويريفان إلى اتفاق هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والجثث بين الطرفين.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

المصدر: "الأناضول"