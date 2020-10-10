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ناشطة سويدية تتدخل بشكل علني في الانتخابات الأمريكية وتدعو لانتخاب بايدن

أخبار العالم

ناشطة سويدية تتدخل بشكل علني في الانتخابات الأمريكية وتدعو لانتخاب بايدن
wikiwand
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توجهت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ بدعوة الأمريكيين إلى انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن لرئاسة البلاد.

وأشارت رغم عدم تدخلها عادة في سياسة الأحزاب، إلى أنها تطلب من الشعب الأمريكي انتخاب بايدن لما تحمله هذه الانتخابات من أهمية.

نشرت تونبرغ هذه الدعوة عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، دعت فيها بايدن إلى تنظيم نفسه وجعل الجميع يصوتون له.

ناشطة سويدية تتدخل بشكل علني في الانتخابات الأمريكية وتدعو لانتخاب بايدن
twitter

 وتعتبر الانتخابات الأمريكية من أبرز الأحداث العالمية في هذه السنة، ومحط أنظار جميع الدول.

المصدر:"تويتر"

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