ناشطة سويدية تتدخل بشكل علني في الانتخابات الأمريكية وتدعو لانتخاب بايدن

توجهت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ بدعوة الأمريكيين إلى انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن لرئاسة البلاد.

وأشارت رغم عدم تدخلها عادة في سياسة الأحزاب، إلى أنها تطلب من الشعب الأمريكي انتخاب بايدن لما تحمله هذه الانتخابات من أهمية.

نشرت تونبرغ هذه الدعوة عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، دعت فيها بايدن إلى تنظيم نفسه وجعل الجميع يصوتون له.

وتعتبر الانتخابات الأمريكية من أبرز الأحداث العالمية في هذه السنة، ومحط أنظار جميع الدول.

المصدر:"تويتر"