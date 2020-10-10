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قرغيزستان.. رئيس الحكومة الجديد قائما بأعمال رئيس الجمهورية في حال استقالته

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قرغيزستان.. رئيس الحكومة الجديد قائما بأعمال رئيس الجمهورية في حال استقالته
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رئيس الوزراء القرغيزي، صادر جباروف
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أعلن ميرلان باكروف نائب رئيس برلمان قرغيزستان أن رئيس الوزراء الجديد صادر جباروف، سيقوم بأعمال رئيس الجمهورية في حال استقالة الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف من منصبه.

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والسبت، وافق نواب البرلمان على تعيين جباروف رئيسا جديدا لحكومة البلاد، فيما قال الأخير إنه تحدث مؤخرا مع رئيس الجمهورية الذي أكد له أنه سيستقيل من منصبه بعد موافقة البرلمان على تعيينه.

وخلال الجلسة نفسها استقال ميكتيبيك عبد الدايف رئيس البرلمان المنتخب في 6 أكتوبر عن حزب "الوحدة"، وحل نائبه ميرلان باكروف خلفا له.

 المصدر: تاس

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