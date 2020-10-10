أذربيجان: إطلاق النار في قره باغ توقف قبل ساعتين

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية دخول وقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا حيز التنفيذ قبل نحو ساعتين.

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وقال المتحدث باسم إدارة رئيس أذربيجان فؤاد أحوندوف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم السبت: "نتلقى المعلومات من العسكريين. تواصلنا معهم قبل قليل، وحسب بياناتهم تم وقف إطلاق النار قبل ساعتين تقريبا، وتم تدمير المواقع التي استمر إطلاق النار منها".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، بأن الهدنة الإنسانية المتفق عليها في المشاورات التي نظمتها موسكو أمس لم تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف نهار اليوم كما كان مقررا، بسبب عدم تهيئة الظروف الملائمة لذلك.

وجاءت هذه التصريحات من جانب أذربيجان بعد تبادل باكو ويريفان الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة في قره باغ.

المصدر: وكالات