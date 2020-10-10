رئيس أرمينيا يشكر روسيا على توسطها في وقف إطلاق النار في قره باغ

وجه الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، اليوم السبت، الشكر لروسيا على جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال المكتب الصحفي في الرئاسة الأرمنية: "أعرب رئيس أرمينيا عن امتنانه للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، للوساطة والهدنة التي تم التوصل إليها. وتم توجيه الشكر بشكل خاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، على التوسط في التوصل إلى هدنة".

وأعرب الرئيس الأرمني عن أمله في أن تكون الهدنة بداية لعملية العودة إلى السلام.

وكان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وصلا إلى موسكو يوم الجمعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستغرقت المفاوضات أكثر من 10 ساعات وانتهت بالتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في المنطقة.

ويتضمن الاتفاف أربع نقاط لحل النزاع. بما في ذلك إعلان الجانبين، وقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 10 أكتوبر للأغراض الإنسانية لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثث القتلى، بوساطة ووفقا لمعايير الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: تاس