تركيا.. اعتقال مشتبه بهم فيما يتعلق بحرائق غابات

اعتقلت السلطات التركية بعض المشتبه بهم في إشعال حرائق غابات استمرت على مدى يومين في إقليم خطاي بجنوب شرق البلاد وامتدت إلى عدد من المباني وأدت إلى فرار سكان.

واندلعت النيران في عدة أجزاء من منطقة بيلين يوم الجمعة وظلت الغابة مشتعلة يوم السبت في ظل رياح شديدة، فيما كافحت طائرات هليكوبتر وعمال إنقاذ لإخماد النيران.

وقال مكتب الحاكم المحلي "التحقيق مستمر بشأن احتمال حدوث أعمال تخريب وهناك أشخاص جرى احتجازهم للاشتباه في صلتهم بالحرائق".

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن عدد من جرى اعتقالهم.

وكان مكتب الحاكم قد ذكر يوم الجمعة، أن الحريق نجم عن انفجار في وحدة لتحويل الكهرباء، وأنه يجري إخلاء بعض المناطق السكنية.

المصدر: رويترز