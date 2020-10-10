 
مباشر

تركيا.. اعتقال مشتبه بهم فيما يتعلق بحرائق غابات

أخبار العالم

تركيا.. اعتقال مشتبه بهم فيما يتعلق بحرائق غابات
Reuters
تركيا تعتقل مشتبها بهم فيما يتعلق بحرائق غابات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owrh

اعتقلت السلطات التركية بعض المشتبه بهم في إشعال حرائق غابات استمرت على مدى يومين في إقليم خطاي بجنوب شرق البلاد وامتدت إلى عدد من المباني وأدت إلى فرار سكان.

واندلعت النيران في عدة أجزاء من منطقة بيلين يوم الجمعة وظلت الغابة مشتعلة يوم السبت في ظل رياح شديدة، فيما كافحت طائرات هليكوبتر وعمال إنقاذ لإخماد النيران.

وقال مكتب الحاكم المحلي "التحقيق مستمر بشأن احتمال حدوث أعمال تخريب وهناك أشخاص جرى احتجازهم للاشتباه في صلتهم بالحرائق".

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن عدد من جرى اعتقالهم.

وكان مكتب الحاكم قد ذكر يوم الجمعة، أن الحريق نجم عن انفجار في وحدة لتحويل الكهرباء، وأنه يجري إخلاء بعض المناطق السكنية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا