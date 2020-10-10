ألمانيا ترحب بنتائج محادثات موسكو بين أذربيجان وأرمينيا حول قره باغ

رحبت ألمانيا بالاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ، داعية الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حول المنطقة المتنازع عليها.

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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن الحكومة "ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في موسكو بين أرمينيا وأذربيجان حول هدنة إنسانية، وتناشد الطرفين مراعاة هذه الهدنة وتفادي سقوط ضحايا جديدة".

كما أعلنت برلين عن ترحيبها بـ "إعلان كلا البلدين استعدادهما لبدء مفاوضات جوهرية بوساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وصلا إلى موسكو يوم الجمعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستغرقت المفاوضات أكثر من 10 ساعات وانتهت بالتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في المنطقة.

ويتضمن الاتفاق أربع نقاط لحل النزاع، بما في ذلك إعلان الجانبين وقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 10 أكتوبر للأغراض الإنسانية لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثث القتلى، وذلك بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق معاييرها.

المصدر: نوفوستي