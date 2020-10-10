رئيس وزراء قرغيزستان الجديد: رئيس الدولة مستعد للاستقالة

قال رئيس وزراء قرغيزستان الجديد سادير جاباروف، إن رئيس الجمهورية سورونباي جينبيكوف، مستعد لترك منصبه.

وأضاف جاباروف: "تحدثت مع الرئيس قبل اجتماع البرلمان. فقال إنه مستعد للاستقالة".

في يوم أمس، شدد جينبيكوف على أن مصير قرغيزستان "في خطر" وأشار إلى خطر "خسارة البلاد" إذا استمرت الاضطرابات.

وأضاف رئيس الدولة، أنه مستعد للاستقالة فقط إذا عادت البلاد إلى طريق الشرعية. وأوضح جينبيكوف "أن أعلى منصب لا يستحق المخاطرة بسلامة الدولة ووحدة الشعب والسكينة في المجتمع".

المصدر: نوفوستي