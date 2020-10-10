قره باغ: القتال توقف في كل مكان باستثناء هادروت

قالت وزارة الخارجية لجمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا، إنه مع دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، توقفت الأعمال القتالية في المنطقة، باستثناء هادروت.

وأضافت الوزارة، أن هادروت تشهد عمليات لتصفية مجموعة التخريب والاستطلاع الأذربيجانية.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو)، وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وتابعت الوزارة القول: "ورغم مرور نحو ثلاث ساعات على إقرار وقف إطلاق النار، تتواصل عمليات حصار وتدمير المجموعة المتسللة. وأما بقية قطاعات الجبهة، فهي هادئة نسبيا".

وربطت خارجية قره باغ، نشاطات المجموعات الأذربيجانية، بكلمات رئيس أذربيجان إلهام علييف، الذي أعلن الاستيلاء على هادروت في يوم أمس.

وكان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وصلا إلى موسكو يوم الجمعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستغرقت المفاوضات أكثر من 10 ساعات وانتهت بالتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في المنطقة.

ويتضمن الاتفاف أربع نقاط لحل النزاع. بما في ذلك إعلان الجانبين، وقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 10 أكتوبر للأغراض الإنسانية لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثث القتلى، بوساطة ووفقا لمعايير الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: نوفوستي