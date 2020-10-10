قرغيزستان.. إعفاء رئيس مجلس الأمن القومي من منصبه

أعلن في قرغيزستان عن إعفاء رئيس مجلس الأمن القومي، ضمير سغينبايف من منصبه، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مكتب رئاسة الدولة القرغيزية أن الرئيس سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما يقضي بإعفاء سغينبايف من منصب رئيس مجلس الأمن للجمهورية القرغيزية.

وجاء المرسوم على خلفية موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق التي هزت قرغيزستان بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بسبب رفض أنصار أحزاب خسرت الانتخابات قبول نتائجها.

وخلفت الاشتباكات بين محتجين والأمن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 1,2 ألف شخص. ودفعت هذه الأحداث رئيس البلاد إلى إقالة الحكومة، فيما اعترفت لجنة الانتخابات المركزية ببطلان نتائج الانتخابات.

المصدر: نوفوستي