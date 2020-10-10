اعتقال الرئيس السابق للإدارة الرئاسية في قرغيزستان بتهمة تنظيم أعمال شغب

أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي، أنه تم في بيشكيك اعتقال فريد نيازوف الرئيس السابق للإدارة الرئاسية القرغيزية، بسبب تنظيمه أعمال شغب جماعية.

وقال المكتب الصحفي في المخابرات القرغيزية: "تم اعتقال فريد نيازوف على خلفية تنظيم أعمال شغب جماعية".

ووفقا للمكتب الصحفي، قد يكون نيازوف متورطا في اشتباكات بين أنصار مختلف جماعات المعارضة في 9 أكتوبر في الميدان المركزي بالعاصمة القرغيزية.

وذكر المكتب، تواصل مجموعة تحقيق مشتركة، عمليات التحقيق بهدف تحديد واعتقال المتواطئين الآخرين في هذه الجريمة".

ترأس نيازوف إدارة الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، ولبعض الوقت احتفظ بمنصبه في عهد الرئيس الحالي للدولة سورونباي جينبيكوف. وفي أغسطس 2019، تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بتنظيم أعمال شغب جماعية في قرية كوي تاش في منطقة تشوي خلال عملية خاصة للقبض على أتامباييف.

المصدر: تاس