مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بـ"المتوسط"

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكي) مع الفرقاطة الإسبانية (REINA SOFIA).

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة ومنها تمرين دفاع جوي، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار، إضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة-لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح الهليكوبتر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان هذه التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

القاهرة

ناصر حاتم