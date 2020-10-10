روحاني يشيد بجهود روسيا لوقف القتال في قره باغ ويحذر من تدخل أطراف أخرى في النزاع

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بجهود روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ وبدء الحوار بين أرمينيا وأذربيجان.

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وأكد روحاني ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار واستمراره بين أرمينيا وأذربيجان، معربا عن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد.

وقال: "حل قضية قره باغ ليس عسكريا، وإيران مستعدة للتعاون لحل النزاع عن طريق الحوار والتفاوض على أساس القانون الدولي واحترام وحدة أراضي كافة الدول".

وحذر روحاني من مغبة تدخل أطراف ثالثة في أزمة قره باغ، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وإطالة أمدها ولن يكون لصالح المنطقة.

كما عبر روحاني عن قلق طهران إزاء مشاركة بعض الجماعات الإرهابية في النزاع في قره باغ، معتبرا أن حضورها في الإقليم يشكل خطرا على إيران وروسيا والمنطقة بأسرها.

وشدد روحاني على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود الإيرانية وحياة سكان المناطق الحدودية مع منطقة القتال.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، دعا روحاني إلى استئناف العلاقات الاقتصادية والرحلات الجوية بين إيران وروسيا وشاحنات النقل بين البلدين مع مراعاة البروتوكالات الصحية، مؤكدا رغبة طهران في التعاون مع موسكو في إنتاج لقاح فيروس كورونا.

المصدر: RT