الخارجية الروسية: ما لا يقل عن 20 دولة غربية تعاملت مع "نوفيتشوك"

قالت الخارجية الروسية، في تعليق نشر اليوم، إن ما لا يقل عن 20 دولة غربية تعاملت مع مواد سامة من مجموعة "نوفيتشوك".

وأضافت الوزارة: "أما بالنسبة للمادة القتالية السامة التي يطلق عليها في الغرب اسم نوفيتشوك، فقد تم عرض تركيبه وبنيته وكذلك طيفه الكتلي لأول مرة في عام 1998 في قاعدة البيانات الطيفية للمعهد الأمريكي للمقاييس، وبعد ذلك ظهرت على أساس المركب الكيميائي المذكور مجموعة كاملة من المواد الكيميائية السامة التي لا تقع تحت نطاق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، عملت ما لا يقل عن 20 دولة غربية، مع هذه المواد السامة. لذلك يمكن القول بكل ثقة، إن نوفيتشوك، هو علامة تجارية غربية بحتة، ويتم تصنيعها وهي متوفرة في هذه البلدان، في حوالي 140 نوعا مختلفا. أما نحن في روسيا فلا نملكها ".

وانتقدت الخارجية الروسية، تصريح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في البوندستاغ يوم الأربعاء بشأن "عبثية المزاعم الروسية ضد ألمانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الوضع مع نافالني". ووصفت الوزارة هذا التصريح، بعديم الأساس والمثير للامتعاض.

وقالت الوزارة: "كل ما نريده هو تلقي المساعدة القانونية والتقنية والتنظيمية على الصعيدين الروسي الألماني الثنائي، وفي موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل إجراء تحقيق شامل وموضوعي وغير متحيز في جميع ملابسات الحادث مع نافالني".

المصدر: تاس