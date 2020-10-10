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أنقرة بعد اتصالات بين لافروف وتشاووش أوغلو: نتابع عن كثب الهدنة في قره باغ

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أنقرة بعد اتصالات بين لافروف وتشاووش أوغلو: نتابع عن كثب الهدنة في قره باغ
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أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تتابع عن كثب سير الهدنة المؤقتة بين أذربيجان وأرمينيا، والتي توصل إليها الطرفان بوساطة روسية فجر اليوم السبت.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف أجريا مكالمتين هاتفيتين حول اتفاق أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وإن تشاووش أوغلو تلقى من لافروف معلومات بخصوص الهدنة المؤقتة.

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وأكدت المصادر أن الوزير تشاووش أوغلو يتابع عن كثب سير عملية الهدنة.

وفي وقت سابق اليوم، رحبت تركيا بإعلان وقف إطلاق النار في قره باغ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة مؤقتة وليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني-الأرمني، في حين أكد تشاووش أوغلو أن بلاده "لن تدعم إلا القرارات التي تقبل بها أذربيجان" في هذا الإطار.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا فجر اليوم نتيجة مفاوضات ماراثونية برعاية روسية في موسكو، إلى هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ظهر اليوم.

المصدر: "الأناضول"

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