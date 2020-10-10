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كيم جونغ أون: صفر إصابات بكورونا في كوريا الشمالية

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كيم جونغ أون: صفر إصابات بكورونا في كوريا الشمالية
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زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
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أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، أن بلاده لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها كيم أمام الجنود العسكريين المشاركين في العرض العسكري في العاصمة بيونغ يانغ بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس حزب العمال الكوري الحاكم.

وخلال كلمته التي ألقاها بحضور شقيقته، كيم يو جونغ، وكبار القادة العسكريين، تمنى كيم لكوريا الجنوبية تجاوز أزمة كورونا في أسرع وقت ممكن.

وأشار خبراء في كوريا الجنوبية إلى أن لا أحد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين ارتدى كمامة واقية أثناء الفعالية، الأمر الذي يدل على ثقة قادة البلاد بعدم تعرضها للمخاطر المتعلقة بجائحة كورونا.

المصدر: تاس

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