المخادع "ليكسوس" يكشف تفاصيل انتحال شخصية تيخانوفسكايا بالدنمارك

كشف المخادع أليكسي ستولياروف "ليكسوس"، تفاصيل التحدث، باسم المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، في اجتماع عبر الإنترنت مع أعضاء البرلمان الدنماركي.

ووفقا له، خلال المحادثة، قام بالتطرق مع زميله فلاديمير كوزنتسوف "فوفان"، إلى موضوع بيوت الدعارة مع السلاحف التي تنتشر إشاعات حول ظهورها في الدنمارك. وأضاف أن البرلمانيين الدنماركيين وعدوا بمتابعة هذا الموضوع.

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وأكد المخادعان، أنهما تحدثا مع أعضاء البرلمان الدنماركي نيابة عن تيخانوفسكايا.

من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية لتيخانوفسكايا، إن الأخيرة وكافة المحيطين بها، لا يرون أي سوء في أن ينتحل أي شخص، شخصية سياسي بهدف المزاح، لأن ذلك يحسن مزاج الجميع.

المصدر: نوفوستي