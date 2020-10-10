باشينيان: أرمينيا وقره باغ الحاجز الأخير أمام التوسع التركي

حذر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، دول العالم من مخاطر "التوسع التركي"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في نزاع قره باغ.

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وفي مقابلة مع صحيفة La Repubblica الإيطالية نشر نصها على موقع رئاسة الحكومة الأرمنية الإلكتروني، اليوم السبت، قال باشينيان إن أرمينيا و"جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها) "تمثلان الحاجز الأخير أمام نهم تركيا التوسعي"، محذرا من أنه "لو لم يتدخل المجتمع الدولي في الأحداث الجارية في المنطقة، فإنه سيرى الأتراك قريبا عند أبواب فيينا مثلما حدث ذلك في القرن السابع عشر".

ودعا باشينيان الدول الغربية إلى الاعتراف بأن إقليم قره باغ "تعرض لاعتداء" من قبل أذربيجان التي كانت قواتها تخوض مناورات مشتركة مع القوات التركية.

وأضاف أن السكان الأرمن القاطنين في "جمهورية قره باغ" مهددون بـ "إبادة جماعية" والسبيل الوحيد لتجنيبهم هذا السيناريو هو الاعتراف باستقلال كيانهم.

وكانت روسيا أعلنت، فجر السبت، عن توصل يريفان وباكو، عقب محادثات استمرت بين وزيري خارجيتهما في موسكو 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بإقليم قره باغ، لكن الجانبين تبادلا لاحقا الاتهامات بخرق الهدنة.

المصدر: Lenta.ru