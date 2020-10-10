أذربيجان تبلغ تركيا بنتائج محادثات قره باغ في موسكو

قال مصدر في الخارجية التركية، إن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف، أبلغ نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بنتائج المحادثات التي جرت في موسكو حول قره باغ.

وأضاف المصدر، أن تركيا ستدعم فقط تلك القرارات التي تقبلها أذربيجان.

وتابع المصدر القول: "خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، تلقى وزيرنا معلومات حول المحادثات في موسكو، وقال إن تركيا ستدعم فقط تلك القرارات التي تقبلها أذربيجان".

وكان وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وصلا إلى موسكو يوم الجمعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستغرقت المفاوضات أكثر من 10 ساعات وانتهت بالتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في المنطقة.

ويتضمن الاتفاق أربع نقاط لحل النزاع. بما في ذلك إعلان الجانبين، وقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 10 أكتوبر للأغراض الإنسانية لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثث القتلى، بوساطة ووفقا لمعايير الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: نوفوستي