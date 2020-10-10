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ظريف: وقف إطلاق النار في قره باغ خطوة نحو السلام

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ظريف: وقف إطلاق النار في قره باغ خطوة نحو السلام
Reuters
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رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ، والذي تم التوصل إليه في محادثات موسكو فجر اليوم، ووصفه بالخطوة نحو السلام.

وكتب ظريف عبر "تويتر": "ندعو جارتينا أرمينيا وأذربيجان للانخراط في حوار جدي يقوم على احترام القانون الدولي ووحدة الأراضي.

وأشاد ظريف كذلك بـ"الجهود البناءة لجيراننا الروس".

وكات الخارجية التركية أول من علق على اتفاق الهدنة، معتبرة إنه ليس بديلا لحل جذري للمشكلة.

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وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت فجر اليوم عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات ماراثونية في موسكو استمرت أكثر من 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: RT

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