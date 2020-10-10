ظريف: وقف إطلاق النار في قره باغ خطوة نحو السلام

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ، والذي تم التوصل إليه في محادثات موسكو فجر اليوم، ووصفه بالخطوة نحو السلام.

وكتب ظريف عبر "تويتر": "ندعو جارتينا أرمينيا وأذربيجان للانخراط في حوار جدي يقوم على احترام القانون الدولي ووحدة الأراضي.

وأشاد ظريف كذلك بـ"الجهود البناءة لجيراننا الروس".

وكات الخارجية التركية أول من علق على اتفاق الهدنة، معتبرة إنه ليس بديلا لحل جذري للمشكلة.

Iran welcomes cessation of hostilities in Nagorno-Karabakh as step toward peace.



We urge our neighbors 🇦🇿 and 🇦🇲 to engage in substantive dialogue based on respect for international law and territorial integrity.



We appreciate constructive efforts of our Russian neighbors. — Javad Zarif (@JZarif) October 10, 2020

إقرأ المزيد

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت فجر اليوم عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات ماراثونية في موسكو استمرت أكثر من 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: RT