أمني روسي: خانغوشفيلي المقتول في برلين وقف خلف هجوم بيسلان ونظم نقل إرهابيين إلى سوريا

قال مصدر أمني روسي مطلع، إن زليمخان خانغوشفيلي، الذي تم اغتياله في ألمانيا العام الماضي، شارك في الإعداد للهجوم الإرهابي في بيسلان وتفجير قطار في مترو موسكو عام 2004 .

وأضاف المصدر: "في عام 2004، شارك خانغوشفيلي الذي يحمل جنسية جورجيا، في إعداد التفجير بين محطتي أفتوزافودسكايا وبافيليتسكاي في مترو الأنفاق بموسكو. وفي عام 2005، عبر الحدود بشكل غير قانوني إلى جورجيا بجواز سفر مزور".

وفي جورجيا أشرف خانغوشفيلي على جمع الأموال وتنظيم عمليات إرسالها إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية من جورجيا إلى الشيشان.

RT

وفي عام 2013، قام المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، بتنظيم قناة لنقل الإرهابيين من وادي بانكيسي في جورجيا إلى سوريا عبر تركيا.

وبدأت يوم الأربعاء الماضي في برلين محاكمة المواطن الروسي فاديم سوكولوف، المتهم بقتل خانغوشفيلي في أغسطس 2019.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية ناقشت مع ألمانيا تسليم خانغوشفيلي فيما يتعلق بتورطه في ممارسة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي