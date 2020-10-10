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إيران.. الموسيقار الأسطورة يوارى الثرى قرب الشاعر الكبير

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إيران.. الموسيقار الأسطورة يوارى الثرى قرب الشاعر الكبير
RT
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دفن الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان قرب مرقد الشاعر الفارسي الكبير أبو القاسم الفردوسي في مراسم جرت في بلدة طوس قرب مشهد اليوم السبت.

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وتوفي شجريان الخميس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وتجمع المئات من الإيرانيين أمام مستشفى جم في طهران، حيث توفي الموسيقار، مرددين هتافات مناهضة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد أن منعت بث أعمال شجريان منذ 10 سنوات على خلفية مواقفه السياسية.

وتحول شجريان إلى أسطورة في بلاده لغنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية للخيام وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي.

إيران.. الموسيقار الأسطورة يوارى الثرى قرب الشاعر الكبير

المصدر: RT

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